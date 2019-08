Il capitolo 51 di Dragon Ball Super rivela perché Vegeta vuole andare su Yardrat

Vegeta è stato un personaggio da sempre descritto come molto orgoglioso. Ciò si vede soprattutto nella sua rivalità con Kakaroth, ma in tanti casi l'orgoglio saiyan spunta fuori anche quando il principe perde con avversari che minacciano la galassia. È il caso degli ultimi capitoli di Dragon Ball Super con Moro, mostratosi un forte nemico.

Il capitolo 51 di Dragon Ball Super ci fa vedere dove si è diretto Vegeta dopo aver abbandonato Neo Namec con la navicella della Pattuglia Galattica. Come era già stato rivelato, l'obiettivo del principe dei saiyan è Yardrat, ma perché? Secondo le intenzioni di Vegeta, gli abitanti del pianeta saranno in grado di mostrargli qualche tecnica particolare non di combattimento che possa aiutarlo non solo a sconfiggere Moro ma anche a superare nuovamente Goku.

Il coprotagonista di Dragon Ball Super inizia quindi questo viaggio lungo una settimana, che passa verosimilmente ad allenarsi e riposarsi sulla navicella. Nelle pagine finali del capitolo di questo mese vediamo il pianeta Yardrat dallo spazio, segno che ormai Vegeta è arrivato. Quali tecniche sarà in grado di imparare stando sul pianeta?

Dragon Ball Super è stato pubblicato su MangaPlus col capitolo 51 nella giornata di ieri 20 agosto, mentre il prossimo appuntamento è previsto sulla stessa applicazione per venerdì 20 settembre. Intanto, il volume 10 di Dragon Ball Super da poco pubblicato nelle fumetterie giapponesi rivela il passato di un personaggio.