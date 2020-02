Il capitolo 57 di Dragon Ball Super si infiamma con uno scontro tra Androidi

Nonostante le loro prime apparizioni nella Saga degli Androidi di Dragon Ball Z, C-17 e C-18 sono diventati una parte fondamentale del gruppo dei Guerrieri Z di Dragon Ball Super . Sono stati fondamentali nell'arco narrativo del Torneo del Potere e vista la loro assenza di Chi si sono rivelati essere alleati preziosi contro la minaccia di Moro.

Nel capitolo 57 di Dragon Ball Super lo stregone Moro, in grado di assorbire il potere di interi pianeti, compreso quello delle creature che li abitano, è finalmente giunto sulla Terra. In assenza dei due guerrieri più forti, Goku e Vegeta, spetta quindi a Gohan e gli altri gestire questi temibili nemici, con qualsiasi tecnica a loro disposizione.

In precedenza abbiamo fatto la conoscenza di uno degli scagnozzi dello stregone, OG-73, in grado di immagazzinare, per un limite di 30 minuti, le tecniche di qualsiasi avversario al quale riesca a toccare il collo. 73 non è molto diverso dagli androidi creati dal Dr. Gelo, in quanto anche lui è un guerriero artificiale, ma naturalmente con poteri ben diversi.

Nonostante la sua sorprendente abilità, in uno scontro diretto con C-17 e C-18, il sottoposto di Moro è stato sconfitto. Lo stregone, temendo la perdita di un potere così utile, è infine arrivato sul campo di battaglia. Tutti i Guerrieri Z vengono messi in difficoltà dal nuovo avversario ma lo scontro è appena cominciato: l'ultima pagina mostra infatti l'arrivo di Goku sulla Terra.