Il capitolo 6 di Samurai 8: La storia di Hachimaru presenta un nuovo personaggio

Il primo allenamento di Hachimaru è stato ricco di spiegazioni ma ha permesso al ragazzo di ottenere finalmente l'impugnatura d'osso che servirà per usare il suo spirito da samurai come lama. Samurai 8: La storia di Hachimaru capitolo 6 prosegue con le spiegazioni, ampliando il mondo sci-fi costruito da Masashi Kishimoto.

Daruma fa partire il capitolo 6 di Samurai 8: La storia di Hachimaru con ulteriori spiegazioni che coinvolgono il giovane protagonista, senza però attirarne troppo l'attenzione. Il vecchio samurai inizia una proiezione grazie alla sua chiave, mostrando i tre cardini dei samurai: lo spirito, il key holder e la principessa. Queste tre sono conosciute come la "trinità" e sono fondamentali per un samurai.

Secondo le spiegazioni di Daruma, un samurai diventa tale quando riesce innanzitutto a ottenere l'elsa d'osso dal proprio key holder, instaurando con l'animale meccanico un rapporto indissolubile per l'eternità. Una volta estratto lo spirito dal proprio corpo, Hachimaru tenta di posizionarlo sull'elsa in modo tale da farne una lama, ma la forma uscente non assomiglia per nulla a quella di una vera spada.

Secondo il maestro, la cosa è normale per un giovane samurai, che deve imparare anche chi è una principessa: i samurai diventano forti quando hanno qualcuno da proteggere a costo della vita, e quel qualcuno è una principessa designata che è unica per ogni samurai. Lo scenario poi si sposta su un'astronave che mostra un altro samurai e un'altra principessa, entrambi molto anziani e legati visibilmente da tantissimo tempo. A quanto pare, una delle giovani principesse ha perso una delle sfere deposito creando un disastro senza precedenti.

Di nuovo sul pianeta, viene mostrata per la prima volta la principessa, sbadata, che ha perso la sfera dopo averla usata come tappo per alcune giare di verdure. Sembra proprio che la sfera persa sia quella che ha fatto trasformare Hachimaru in un samurai, creando un legame indissolubile tra i due. Samurai 8: La storia di Hachimaru tornerà su Weekly Shonen Jump #30 e su MangaPlus con una pagina a colori per il capitolo 7, datato 24 giugno.