Il capitolo 942 di ONE PIECE si mostra con i primi spoiler

Dopo una settimana di pausa dovuta alla Golden Week, la rivista Weekly Shonen Jump sta per tornare in edicola con i nuovi capitoli delle serie preferite di tanti appassionati. Tra queste spicca naturalmente ONE PIECE, il manga dei record con tantissime copie vendute in tutto il mondo. La storia continua a svilupparsi con il capitolo 942.

Il nuovo capitolo di ONE PIECE è composto, come al solito, da 17 pagine, tuttavia sarà in pausa la prossima settimana come già è trapelato dalle informazioni di ieri. La storia riprenderà lì da dove era finito il precedente capitolo, il 941, e ci mostra gli esiti dell'esecuzione di Yasu.

Il capitolo inizia con Mont d'or, uno dei figli di Big Mom, mentre mangia formaggio e beve con dei topolini. La storia poi riprende con l'incriminazione di Yasuo, l'ex daimyo del clan Kozuki, e tutto il capitolo sarà incentrato su di lui. In un flashback, viene mostrato un vecchio incontro tra Yasuo e Kozuki Oden, con quest'ultimo mostrato solo come ombra.

Nel presente, Orochi arriva su un palanchino, mentre X-Drake e Basil Hawkins fanno da guardia alla base della croce dove è stato crocifisso Yasu. Il nuovo shogun, appena arrivato, inizia a sparare contro l'uomo e a breve viene seguito anche dai suoi sottoposti. Tutti gli abitanti del villaggio di Ebisu sono scossi e in lacrime da quanto sta succedendo, ma continuano a sorridere poiché anche Yasu, ormai morto a causa dei colpi, sorride.

Sul luogo dell'esecuzione, arrivano O-Toko, Hiyori e Roronoa Zoro, ma non possono fare nulla. Alle spalle della croce, arriva anche Shutenmaru, insieme a Inuarashi e Kin'emon. Il prossimo capitolo di ONE PIECE arriverà nel numero 26 di Weekly Shonen Jump.