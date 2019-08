Il capitolo 951 di ONE PIECE dà inizio a uno scontro epocale!

Continuano i festeggiamenti per il ventiduesimo anniversario di ONE PIECE, il quale viene celebrato con un grosso Rufy in copertina e con una pagina d'apertura a colori su Weekly Shonen Jump, che approfitta inoltre dell'arrivo nei cinema del nuovo lungometraggio ONE PIECE: Stampede. In questa settimana, Oda ha dato inizio a tanti eventi importanti.

Dopo le pagine a colori preparate da Oda, il capitolo 951 di ONE PIECE "Furia" ci dà una panoramica sulla corte di Orochi, dove lo shogun sta redarguendo Fukurokuju, il capo degli Oniwabanshu, per non essere riuscito a catturare i pirati di Cappello di Paglia. Tuttavia, si rallegrano per la cattura di Trafalgar Law avvenuta per opera di Hawkins nello scorso capitolo.

Intanto in città, i ninja e i samurai di Orochi stanno posizionando i vari manifesti di taglia dei ricercati, intimando a tutti di rivelare la posizione dei pirati che incontrano se non vogliono essere trattati da traditori. Sanji e Shinobu osservano la situazione dall'alto, mentre nei dintorni settentrionali della capitale dei fiori, Bepo e gli altri due membri della ciurma dei pirati Hearts raggiungono Nami.

Bepo non rivela la vera circostanza della loro fuga poiché Law si è consegnato spontaneamente a Hawkins in cambio della libertà dei suoi compagni. Inoltre, Law ha proibito di far sapere ai Pirati di Cappello di Paglia che è stato catturato, e Bepo e gli altri della sua ciurma stanno già pensando a come farlo evadere, mettendo la vita del loro capitano prima del piano.

Al porto di confine della capitale, Robin e Usopp riescono a sgattaiolare via insieme a Brook. Invece, in un porto abbandonato di Kuri, Ashuradouji mostra a Kin'emon tutte le barche che è riuscito a recuperare che, nonostante siano messe male, possono trasportare migliaia di soldati sulle rive di Onigashima.

Proprio nel quartier generale di Kaido, Big Mom si è svegliata e sta divorando cibo in continuazione. In sua presenza ci sono, oltre l'imperatore, anche il trio formato da King, Queen e Jack. Big Mom chiede a King di unirsi alla sua ciurma, dato che lui è una delle tre razze mancanti alla famiglia dell'imperatrice, ma il più forte membro del gruppo di Kaido rifiuta l'offerta.

Intanto, Big Mom si libera delle catene e inizia uno scontro epocale con Kaido. L'imperatrice estrae la spada da Napoleon, mentre Kaido sferra un colpo con la sua clava. L'impatto dei due colpi e dei due Haki spaccano il cielo, dividendo in due le nuvole così come fu per lo scontro tra Shanks e Barbabianca.

ONE PIECE tornerà tra due settimane nel numero 38 di Weekly Shonen Jump.