Il capitolo 959 di ONE PIECE presenta le nuove armature dei Mugiwara

Dopo due capitoli di fuoco, ONE PIECE è tornato a parlarci degli eventi di Wanokuni col capitolo 958. Inizia il terzo atto della storia dell'isola, con i preparativi per la guerra a Kaido e l'invasione a Onigashima quasi ultimati. E proprio tra questi preparativi ce n'è uno che ha permesso ai fan di vedere i protagonisti in altre vesti.

Il capitolo 959 di ONE PIECE ci ha fatto vedere alcuni degli eventi accaduti la notte precedente all'arrivo di Kin'emon e gli altri Foderi sulle coste dell'isola. Mentre Franky continua a costruire navi, Hitetsu cede a Rufy, Brook e Chopper tre armature da samurai con elmi kabuto, con tanto di spade. Rufy è ora quindi carico più che mai per affrontare Kaido e, come dice egli stesso, a tagliarlo in due se dovesse provare a fermarlo.

L'armatura, che potete vedere in calce indosso al terzetto dei mugiwara, era tra l'altro già comparsa in ONE PIECE in una pagina a colori di tanti anni fa. Oda aveva già in mente il clan Kozuki, lo stemma e la terra dei samurai?

Intanto, sempre il protagonista, nel capitolo 959 di ONE PIECE si ferma ad osservare il mare, sperando che l'ultimo membro in ordine cronologico della sua ciurma raggiunga le coste di Wanokuni. Che fine avrà fatto Jinbe?