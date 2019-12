Nel capitolo 965 di ONE PIECE spiegato il momento in cui Teach arriva da Barbabianca

Marshall D. Teach è uno dei personaggi più misteriosi di ONE PIECE. Il nuovo imperatore che tanti danni ha creato sia a Rufy che alla famiglia di Barbabianca ha fatto sorgere diverse teorie, specie sulla sua capacità di possedere più di un Frutto del Diavolo. Gli ultimi capitoli della storia hanno rivelato qualcosa in più sul personaggio.

Oden Kozuki è ancora in viaggio per mare. Dopo essere diventato padre di Momonosuke, ha proseguito la sua carriera da pirata diventando il comandante della seconda flotta di Barbabianca. In uno di questi frangenti, in un porto, incontra il giovane Marshall D. Teach. Orfano e identico a uno dei precedenti disegni illustrativi di Eiichiro Oda, il giovanissimo chiede a Oden di diventare un pirata e di poter salire sulla sua nave.

Poche vignette ma che già mostrano un Marshall D. Teach determinato a portare a termine il suo piano che un giorno lo condurrà a uccidere Satch e provocare l'esecuzione di Portgas D. Ace. Secondo le ultime teorie, Teach è figlio di Rocks, uno dei pirati più violenti e famosi della vecchia era.

ONE PIECE tornerà questa settimana con il capitolo 966, prima di una pausa che coinvolgerà l'intera rivista Weekly Shonen Jump per diverse settimane.