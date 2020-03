Capitolo 973 di ONE PIECE: continua il flashback e arrivano altre risposte

Il flashback di Oden ha occupato gli scorsi mesi di ONE PIECE, con Eiichiro Oda che ha presentato uno dei ricordi più lunghi del manga che, obbligatoriamente, hanno allontanato le apparizioni del protagonista Monkey D. Rufy.

Anche nel capitolo 973 di ONE PIECE pubblicato su MangaPlus in inglese nella giornata di domenica 8 marzo è presente un flashback che allontana ancora il ritorno di Rufy e compagni. Dopo la morte di Oden Kozuki, il clan è stato affidato ai tre eredi Toki, Momonosuke e Hiyori, accompagnato dalle onnipresenti figure dei Nove Foderi Rossi.

Continuano le battaglie che coinvolgono i samurai fedeli a Oden che sono costretti a separarsi mentre Shinobu decide di entrare nel gruppo. Al castello Kozuki, Toki e i suoi vengono sconvolti da un attacco di Kaido che entra nel castello grazie alla sua forma draconica e afferra Momonosuke. Il bambino, dopo aver per pochi secondi retto alla minaccia dell'imperatore, scoppia a piangere spaventato e Kaido, deluso, lo lascia andare.

Mentre il drago vola via, Toki viene raggiunta da Kinemon e gli altri nel castello in fiamme e, mentre Kawamatsu porta via Hiyori, la donna spedisce nel futuro i rimanenti personaggi. Dopo aver fatto ciò, Toki scappa dal castello a cavallo e si dirige in piazza realizzando la profezia degli spettri che sarebbero tornati tra venti anni. Purtroppo, nella folla ci sono gli assassini di Orochi che sparano alla donna, uccidendola.

Si balza in avanti nel tempo, con Denjiro che è riuscito a fuggire dagli attacchi che si rifugia in un tempio. L'uomo prova una rabbia senza pari tanto che il suo volto si deforma e trasforma mentre i capelli si schiariscono. Denjiro è diventato quindi Kyoshiro, un guerriero nelle strade della capitale che diventa in poco tempo il nuovo oyabun. In realtà Denjiro è anche il famoso ladro che continua a rubare imperterrito i tesori di Orochi.

Dopo altri anni, la piccola Hiyori viene accompagnata alla sua porta e i due danno vita a un piano con Denjiro deciso a proteggere la bambina. Nasce così Komurasaki che chiude il capitolo 973 di ONE PIECE.