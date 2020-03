Il capitolo 974 di ONE PIECE realizza uno dei desideri di Oda?

Il mondo di ONE PIECE, come si sa, è principalmente composto da acqua. Sono poche infatti le terre emerse abitabili nel mondo e, esclusa la famosa Red Line, costituiscono uno sterminato numero di isolette su cui avvengono le avventure principali della saga. Ma per arrivare da un'isola all'altra è necessaria una nave con un equipaggio.

Il capitolo 974 di ONE PIECE con i primi spoiler ha forse confermato la realizzazione di uno dei desideri di Eiichiro Oda che il mangaka affidò a un'intervista nel lontano 2017, quando era ancora in corso l'arco narrativo di Zou. In particolare, il mangaka disse che ONE PIECE è un manga di pirati e pertanto dovrebbero essere più presenti le battaglie navali.

Nell'intervista, Oda disse che i pirati di ONE PIECE infatti combattono principalmente sulla terraferma nonostante la loro vita sia passata per lunghe fasi in mare. Al mangaka piacerebbe disegnare scene di battaglie navali che ricordino che i protagonisti sono dei pirati.

Questo desiderio potrebbe avverarsi col capitolo 974 di ONE PIECE che sarà pubblicato su MangaPlus domenica 15 marzo e nel successivo capitolo 975, dato che le fasi finali hanno menzionato una battaglia navale che coinvolge la ciurma di Kaido e tre elementi della generazione peggiore. ONE PIECE proseguirà così?