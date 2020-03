L'ultimo capitolo di Demon Slayer diventa trend sui social

Nella giornata di oggi è stato pubblicato sul sito MangaPlus il capitolo 200 del manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge, Demon Slayer . Sono 4 bellissime tavole a colori a presentarci le terribili conseguenze in seguito allo scontro con Muzan, che sembra essere stato definitivamente sconfitto.

Dopo la lettura di un capitolo così significativo, intenso e ricco di scene commoventi, i fan non potevano, naturalmente restare in silenzio. In poche ore sui social è diventato quasi impossibile non imbattersi in qualche appassionato pronto a commentare l'importanza di quanto avvenuto nelle ultime pagine pubblicate.

È stato l'utente @ShoneSalto a condividere su Twitter la notizia, nel post che potete trovare in calce, e molti dei commenti non fanno altro che mostrare l'incredibile successo che la serie di Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba ha acquisito negli ultimi anni, avvicinandosi addirittura ai numeri di ONE PIECE, l'epopea piratesca creata da Eiichiro Oda.

Dopo venti capitoli ricchi di azione, la tavola introduttiva ci mostra il momento della definitiva morte di Kibutsuji Muzan. Tuttavia la vittoria ha comportato numerosi sacrifici, e sembra che ormai l'epilogo della serie sia vicino. Per dettagli più approfonditi vi lasciamo alla nostra analisi del capitolo 200 di Demon Slayer.

Ricordiamo inoltre che la serie di Gotouge si è guadagnata una candidatura al 24° Tezuka Osamu Cultural Prize, uno dei riconoscimenti più importanti in quest'ambito sul suolo nipponico.