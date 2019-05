L'ultimo capitolo di Dragon Ball Super ha visto lo sterminio di diversi namecciani

L'ultimo capitolo di Dragon Ball Super ci ha fatto tornare bambini con la ricomparsa del Drago Polunga, ma per evocarlo sono stati commessi degli efferati omicidi.

Il soldato Cranberry, infatti, ridotto in condizioni critiche, cerca di recuperare l'ultima sfera del drago, e per farlo uccide senza pietà diversi namecciani abitanti di un villaggio. Successivamente si serve di un giovane della razza per esprimere i suoi desideri, ripristinando la sua salute e i poteri magici di Moro, che subito dopo assassina il soldato, accaparrandosi anche il terzo desiderio, per ora sconosciuto.

Goku e Vegeta rimangono esterrefatti dalle azioni commesse sia da Moro che da Cranberry, ormai rimasto senza vita. Grazie a Majin bu, il giovane namecciano è ancora in grado di salvarsi, ma lo stesso non si può dire per il resto del villaggio, sterminato a sangue freddo, che conta tra le sue vittime anche l'anziano sacro protettore.

La carneficina probabilmente non è ancora finita, con Moro che, dopo aver ritrovato il suo potere, ha intenzione di risucchiare l'energia dell'intero pianeta mettendo nei guai anche i nostri eroi - I quali nel prossimo capitolo faranno team-up per affrontare la temibile minaccia.

Il manga di Dragon Ball Super ci sta mostrano un arco narrativo dai toni piuttosto dark, che si avvicina per atmosfere a quelle della saga di Black Goku, dove l'efferato villain commetteva omicidi a destra e a manca senza alcun scrupolo, scatenando il panico nell'universo dei nostri eroi. Moro è per certi versi un nemico simile, ma i suoi poteri magici lo distinguono da qualsiasi cattivo incontrato finora, i quali hanno messo in seria difficoltà Goku e Vegeta nel loro precedente scontro.