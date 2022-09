A quale capitolo si ferma l'anime di Bleach? I dati prima della nuova stagione

Si è fatta attendere tantissimo ma finalmente la nuova stagione di Bleach sta diventando sempre più una realtà. Tra un mese esatto, infatti, la Saga della Guerra Millenaria compirà il suo debutto sul piccolo schermo con l'adattamento televisivo dell'ultimo arco narrativo del manga di Tite Kubo.

L'appuntamento con Bleach: Thousand Year Blood è fissato al 10 ottobre, anche se attualmente non è chiara la distribuzione della serie visto che Dinsey+ sembra aver acquistato i diritti della nuova stagione. Ad ogni modo, recentemente Dynit ha recuperato la storica serie televisiva di Bleach in comunione con Amazon Prime Video rilasciando tutte le 16 stagioni prodotte da Studio Pierrot per un totale di 366 episodi complessivi.

Tra qualche settimana l'anime dunque proseguirà la sua corsa dopo anni di interruzione, tuttavia per coloro che fossero interessanti a riprendere le vicende soltanto sul fronte cartaceo allora è bene sapere che l'episodio 366 termina di adattare il capitolo 479 del manga omonimo di Tite Kubo. Di conseguenza, dunque, la prima puntata della Saga della Guerra Millenaria dovrebbe andare a coprire il capitolo subito seguente, il 480.

E voi, invece, siete pronti per il ritorno di Bleach dopo tutta questa attesa? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.