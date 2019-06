Nell'ultimo capitolo di My Hero Academia c'è un chiaro riferimento ad Akira

Il manga di My Hero Acadmemia è noto per contenere al suo interno vari easter egg e citazioni ad altri prodotti a tema nerd, sia che appartengano al mondo occidentale che a quello orientale. Il capitolo 232, per esempio, aveva al suo interno un omaggio a Terminator 2, questa volta Kohei Horikoshi è stato rapito da Akira.

La citazione alla pellicola di Katsuiro Otomo è avvenuta in occasione dello scontro tra Redestro e Shigaraki, dove quest'ultimo riporta una grave ferita alla mano, dal momento che è stata praticamente spezzata dal capo dell'armata rivoluzionaria. Anche in Akira troviamo una simile circostanza.

La posa che assume Shigaraki dopo il colpo subito, infatti, ci ricorda molto quella di Tetsuo quando vede il proprio braccio disintegrarsi. In entrambe le vignette abbiamo uno sfondo bianco, al fine di porre maggiore enfasi sul momento appena accaduto e sull'introspezione del personaggio, scosso dalla perdita dell'arto. Peraltro, le espressioni dei due personaggi appaiono differenti, rendendo la tavola di Horikoshi un omaggio ben riuscito invece di un'operazione di tracing.

Ricordiamo che in estate inizierà la produzione di un nuovo film di Akira, in formato live action, e l'autore di My Hero Academia non poteva scegliere un momento più opportuno per citare il capolavoro di Otomo, divenuto uno dei migliori prodotti per quanto riguarda l'immaginario distopico/cyberpunk.

Shigaraki Tomura ha perso il suo braccio a causa della straordinaria unicità di Redestro, i cui dettagli sono stati rivelati proprio nel capitolo 233. Lo scontro è arrivato al suo climax, e in città sta per giungere anche Gigantomachia per aiutare il discepolo di All For One. Ci aspetta un finale di saga emozionante.