L'ultimo capitolo di My Hero Academia ha messo in mostra il legame tra All Might e Aizawa

Nel mentre che gli spettatori si stanno godendo le nuove puntate di My Hero Academia, i fan dell'opera cartacea stanno proseguendo nella loro lunga corsa che, di capitolo in capitolo del manga, sta andando delineando una storia sempre più intrigante e affascinante rivelatasi capace di conquistare il pubblico.

Ebbene, giusto recentemente i lettori di My Hero Academia hanno avuto l'occasione di vedere più da vicino i rapporti tra All Might e Aizawa. Nel capitolo 257, infatti, i fan hanno osservato il Pro Hero in tutta la sua maestosa gloria, intento a interagire con All Might, sofferente dopo la "pensione forzata" a cui è andato incontro, una condizione che sostanzialmente ne ha distrutto uno dei motivi di vita più importanti.

All Might spiega però di essere determinato a vivere, seppur ancora insicuro per il futuro, ed è a questo punto che un'inaspettata risposta colpisce i fan. All Might infatti afferma:

"Ho deciso di continuare a vivere. Ma al contempo, non so come spiegarlo... sento questa sensazione d'impotenza che continua a ribollire dentro di me."

Un'affermazione carica di sofferenza e rammarico a cui però Aizawa decide di dare una risposta ferma e decisa:

"Hai tenuto questo paese in piedi per decenni. Scendere da quel piedistallo è stato uno shock, ma tu puoi fare ancora molto per loro. Puoi vivere. Puoi essere qui. Per molte persone, questa è l'unica spinta di cui hanno davvero bisogno. Quindi, per favore, sii lo stesso uomo sicuro di sé che sei sempre stato."

Insomma, seppur sia difficile vedere Aizawa mettere in mostra i suoi veri sentimenti, è chiaro che il legame che lo unisce ad All Might è davvero molto forte, una rivelazione che ha colto piacevolmente di sorpresa i fan.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che nel corso di queste ultime ore sono giunti interessanti rumor sul futuro di My Hero Academia. Inoltre, nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione del 15° episodio di My Hero Academia Stagione 4.