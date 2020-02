L'ultimo capitolo di My Hero Academia ha mostrato un simpatico easter-egg a tema Star Wars

Inutile girarci troppo attorno, My Hero Academia è indubbiamente una delle opere cartacee e animate più importanti di questi ultimi anni, un franchise che di capitolo in capitolo ha saputo conquistare milioni e milioni di fan non solo in Giappone, ma in ogni angolo del pianeta, segno dell'importanza che l'opera ricopre oggi.

L'epopea targata Kohei Horikoshi ha infatti saputo mettere in mostra uno sterminato cast di personaggi enormemente amati e affiancati da un susseguirsi di vicende sempre intriganti e capaci di tenere il pubblico con il fiato in gola, seppur le recenti scoperte relative ai nomi di alcuni personaggi di My Hero Academia abbiano creato parecchio scompiglio. Come spesso capita in questi casi, in varie occasione My Hero Academia è stato sfruttato dallo stesso Horikoshi per omaggiare innumerevoli altre opere dell'universo geek che tutti quanti conosciamo molto bene e, proprio in tal senso, l'ultimo capitolo del manga per ora pubblicato ha presentato un altro piacevole easter-egg che ha suscitato la felicità dei fan.

Andando più nello specifico, nelle pagine d'apertura del capitolo 260 di My Hero Academia, è stato finalmente svelato cosa i nostri protagonisti dovranno affrontare ora che la League of Villains appare più forte che mai, con un enorme scontro che si prospetta all'orizzonte. In particolare, è stato rivelato che il campo di battaglia sarà situato all'Ospedale Jaku e nei pressi del Gunga Mountain Villa. In entrambi i casi si parla di luoghi mai visti prima dai fan, ma i nomi di tali località potrebbero aver fatto suonare un campanello ai fan più accaniti di Star Wars.

Entrambi i nomi sono infatti dei chiari riferimenti all'universo di George Lucas e, in particolare, alle pellicole La Minaccia Fantasma e Il Risveglio della Forza. Nel nel primo caso, la pellicola ci introduceva infatti a Otoh Gunga, re della città di Gungan, situata nei fondali del Lago Paonga di Naboo e luogo in cui vivevano i Gungan, compreso il ben noto Jar Jar. Per quanto riguarda invece l'Ospedale Jaku, esso rappresenta agli occhi di molti un riferimento a Jakku, il pianeta desertico in cui abbiamo fatto la conoscenza di Rey, delle apprezzate citazioni che hanno fatto scappare ben più di un sorriso al pubblico.

