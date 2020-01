L'ultimo capitolo di My Hero Academia omaggia Terminator...e gli X-Men?

La passione del sensei Kohei Horikoshi per tutto ciò che riguarda i super eroi americani (e la cultura occidentale in generale) non passa certo inosservata. Nell'ultimo capitolo del manga ci sono citazioni a Terminator ma, forse, anche agli X-Men?

All'inizio del capitolo 256 uscito pochi giorni fa, vediamo i nostri studenti preferiti combattere contro delle macchine robotiche durante un allenamento. I robot esordiscono con delle frasi quali "Umani sarete terminati", "Noi siamo lo Skynet di questo mondo" e "Questo è il giorno del giudizio". Espressioni che ovviamente sono palesi omaggi alla saga cinematografica di Terminator di James Cameron. Ma tutta la scena potrebbe anche rimandare agli allenamenti che svolgono spesso gli X-Men nella famosa Stanza del Pericolo, uno spazio di addestramento dove vengono simulati scontri tra gli eroi mutanti e i loro nemici, tra cui le pericolose Sentinelle, giganteschi robot senzienti cacciatori di mutanti. Molte volte, infatti, gli albi del X-Men si aprono proprio con scene di allenamento del genere (e tutta la struttura della Yuei ricorda un pò l'Istituto per Giovani Dotati del professor Xavier). Secondo voi, potremmo vedere in futuro i robot di addestramento di My Hero Academia ribellarsi agli uomini in un futuro arco narrativo? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti sotto la news.

Al di là di queste suggestioni, il capitolo ha mostrato anche tecniche di combattimento nuove dei protagonisti. Tra queste, quella che ha spiccato di più è l'Acid Man utilizzato da Ashido. Basteranno questi miglioramenti a permettere ai nostri di avere la meglio sui villain che dovranno affrontare? E se la nuova potenza di Shigaraki risultasse ancora fuori dalla loro portata?