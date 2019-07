L'ultimo capitolo di My Hero Academia verrà censurato nell'anime?

L'anime di My Hero Academia è sempre stato fedele, durante le tre stagioni, al materiale di partenza, evitando di applicare censure che andassero a scontentare i fan o a distaccarsi dalla visione artistica dell'autore. L'ultimo capitolo, tuttavia, ci fa chiedere se davvero Studio Bones riuscirà a mantenersi saldo sul suo modus operandi.

Kohei Horikoshi aveva già dimostrato di saper orchestrare delle atmosfere dark piuttosto spinte, nella saga di Overhaul, ma nel corso dell'arco dedicato alla lotta tra i villain le scene sanguinarie sono diventate una prassi.

Il capitolo 236 può essere considerato il culmine di questa tendenza. Attraverso un flashback apprendiamo come Shigaraki sterminò la sua famiglia, e la messa in scena è si superba, ma anche molto forte.

Il piccolo Tenko in un primo momento disintegra il cane involontariamente, successivamente la stessa sorte tocca a sua sorella che viene fatta completamente a pezzi, sgretolandosi per terra in piccoli brandelli.

A questo punto Shigaraki direziona involontariamente il suo quirk sul resto della famiglia, tranne che sul padre, il quale avendolo colpito poco prima con un attrezzo da giardino scatena una furia omicida che porta il bambino ad ucciderlo con cognizione di causa.

I dettagli truculenti dell'arte di Horikoshi rappresentano l'ostacolo principale di un adattamento privo di censura. Il sensei per rendere la scena particolarmente sentita ha riversato tutto il proprio estro nelle tavole non risparmiandosi su dei particolari forti, che con tutta probabilità Studio Bones non replicherà, concentrando magari l'attenzione su altri dettagli per rendere l'evento ugualmente d'impatto.

Vedremo, tuttavia, nel corso della prossima saga dell'anime come lo studio d'animazione renderà le scene più brutali, successivamente potremo farci un'idea più chiara. Intanto il doppiatore di Overhaul ha rassicurato tutti sulla censura della saga in questione.

