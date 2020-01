L'ultimo capitolo di One Piece ci mostra il gradito ritorno di un personaggio

L'arco narrativo di Wano si sta dedicando al flashback del samurai-shogun Oden Kozuki, il padre del piccolo Momonosuke. Nell'ultimo capitolo, il Re dei pirati Gol D. Roger incontra un personaggio recentemente scomparso.

Raramente nel mondo di One Piece assistiamo alla morte dei personaggi che popolano il manga creato da Eiichiro Oda, tranne che nei flashback, tanto da diventare quasi un tratto distintivo dell'opera, attirando anche qualche mugugno dei fan. C'è però una perdità che ha preso un pò tutti di sorpresa perchè inattesa, ossia la morte di Pedro il giaguaro del popolo dei fieri Visoni sacrificatosi per consentire ai nostri di salpare da Whole Cake Island, il regno della perfida imperatrice pirata Big Mom. Negli ultimi capitoli stiamo assistendo al flashback di Oden e stiamo vedendo, tramite gli occhi del samurai, anche il viaggio del leggendario Gol D. Roger alla ricerca dei Poignee Griffe che dovrebbero condurlo all'ultima meta della Rotta Maggiore. Nel capitolo 967, Roger raggiunge con la sua ciurma l'isola semovente di Zou, poggiata sul colossale elefante Zunisha. Qui il Re dei pirati incontra un giovanissimo Pedro che chiede al pirata di entrare nella sua ciurma. Roger garbatamente rifiuta, ma assicura Pedro che prima o poi verrà il suo turno di farsi valere. La scena è molto toccante proprio perchè noi sappiamo già che Pedro sarà un fondamentale aiuto per Rufy e i nostri eroi nel presente.

Oltre al piccolo Pedro, la ciurma di Roger aveva incontrato anche Franky a Water Seven. Sono capitoli molto importanti questi perchè arricchiscono il mosaico che Oda sta creando per la sua opera. One Piece è uno dei manga più influenti dell'ultimo decennio e non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro. E voi cosa ne pensate del flashback di Oden? Vi sta piacendo come Oda lo sta sviluppando? Fatecelo sapere nei commenti!