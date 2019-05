L'ultimo capitolo di ONE PIECE ha mostrato una scena intensa

In arrivo nei prossimi mesi anche nell'anime, l'arco di Wanokuni di ONE PIECE ci ha già mostrato diverse scene impattanti e sorprese una dietro l'altra. Gli avvenimenti che stanno prendendo luogo in tutta l'isola stanno spingendo sempre di più verso la ribellione e liberazione di Wanokuni dal dominio dell'imperatore Kaido delle Cento Bestie.

Il paese di Wano è sempre più al limite, con persone che muoiono di fame ogni giorno e lotte tra le fazioni povere e ricche. Queste ultime naturalmente sono sempre predominanti e vincitrici, grazie anche al sostegno dello shogun Orochi e la protezione fornita dall'imperatore Kaido. In questo scenario, una delle figure più importanti presentate a inizio saga era quella di Ushimitsu, un ladro che rubava ai ricchi per dare ai poveri.

Nell'ultimo capitolo di ONE PIECE è stata rivelata l'identità di questo ladro a causa della sua cattura. Come rivelato da Brook a Zoro e, in seguito, in lumavisione a tutta l'isola, il ladro non è altri che Tonoyasu, padre di O-Toko e che in realtà si rivela essere uno dei signori feudali che un tempo agivano sotto il clan Kozuki. Yasuo è stato portato in piazza e crocifisso, causando naturalmente l'ira di tutti i suoi alleati. Nonostante ciò, Tonoyasu è ancora sorridente e si dice fiero di ciò che ha fatto.

L'esecuzione che i membri della ciurma di Kaido hanno pianificata avverrà a breve e Zoro si sta avviando verso la capitale per salvarlo. Riuscirà ad arrivare in tempo?