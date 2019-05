Il capitolo di ONE PIECE rivela il destino di un personaggio

Il capitolo 941 di ONE PIECE ci aveva lasciato con una cruenta scena di crocifissione, con la quale gli sgherri di Kaido hanno bloccato Tonoyasu. Questo si è poi rivelato essere Yasuie, uno dei vecchi signori feudali del paese di Wano quando governava ancora Oden Kozuki più di venti anni prima. Quale sarà il futuro di questo vecchio?

Il capitolo 942 di ONE PIECE è completamente incentrato su questo personaggio che, negli episodi precedenti, aveva ricevuto ruoli minori e di poco conto. Si era capita l'importanza del personaggio soltanto da poco, e quest'ultimo capitolo conferma l'identità di Tonoyasu.

In passato, fu lui a ospitare e formare Oden Kozuki quando quest'ultimo era ancora un giovane che desiderava andare in mare e fare il pirata. Tornando al presente, Yasuie si fa carico di mettere a tacere le voci sul ritorno dei Kozuki, in modo tale che la ciurma di cappello di paglia e i nove foderi rossi possano portare a compimento la loro missione senza intromissioni.

In un lungo monologo, Yasuie rivela chi è davvero e come abbia finto di essere Ushimitsu per potersi far catturare. Inoltre, mette a tacere tutte le voci su una possibile ribellione dicendo di aver creato lui i biglietti che circolavano nella capitale, esclusivamente come scherzo infantile da fare ad Orochi. Tuttavia, nella storia che sta raccontando, Orochi ha reagito in modo troppo estremo mettendo in carcere tanti uomini e donne innocenti solo perché avevano un tatuaggio.

Ciò inizia a rendere nervose le guardie delle carceri, convinte ormai che Orochi abbia solo preso un abbaglio a causa della sua codardia. Da lontano, si vede arrivare proprio lo shogun, armato di fucile, e Yasuie lo saluta come un codardo che ha messo in atto piani spregevoli solo per conquistare il trono ed eliminare i propri debiti economici nei confronti di Oden Kozuki.

Lo shogun, infuriato, inizia a sparare verso l'uomo. A lui si uniscono altre guardie che prendono di mira Yasuie. Il corpo del vecchio, che muore col sorriso, cade dalla croce per tutti i colpi subiti. O-Toko e altri abitanti del villaggio di Ebisu lì presenti assistono alla scena con orrore, ma non possono mostrarlo sui volti se non col sorriso. Come spiega Hiyori a Zoro, infatti, gli SMILE di Kaido hanno rubato a tutti la possibilità di esprimere emozioni se non sorridendo.

ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana e tornerà nel numero 26 di Weekly Shonen Jump.