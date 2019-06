Nell'ultimo capitolo di ONE PIECE, Sanji si ritrova a invidiare un suo compagno

Il capitolo 945 di ONE PIECE ha presentato numerosi scontri, alcuni dei quali partiti dalla storia della settimana precedente scritta e disegnata da Eiichiro Oda. Tra questi, abbiamo visto Zoro contro Kyoshiro e Sanji contro X-Drake, ma nel tafferuglio, con Hiyori presa di mira, il cuoco della ciurma si ritrova a invidiare il rivale.

Il gruppo degli Oniwabanshuu, introdotti alcuni capitoli fa di ONE PIECE, è intervenuto nella battaglia per assicurarsi che Orochi fugga sano e salvo e che gli invasori vengano catturati. Solo che alcuni di loro, tra cui Raijin e Fuujin, si sono accorti del legame che c'è tra Hiyori e lo spadaccino Zoro. Infatti, è stato notato che i due sono arrivati insieme in piazza e che la fanciulla fa molto affidamento sul membro della ciurma di Cappello di Paglia.

Pertanto, alcuni membri del gruppo prendono di mira Hiyori che rischia così di essere catturata. L'urlo che lancia attira l'attenzione di Sanji che stava affrontando X-Drake lì vicino. Tuttavia, mentre il cuoco stava per lanciarsi al salvataggio, interviene Zoro che salva la ragazza, la quale abbraccia il salvatore. Tutto ciò fa scatenare la forte invidia di Sanji verso Zoro: il cuoco non riteneva possibile infatti che il suo rivale testa d'alga potesse conoscere una bellezza simile. In più, Sanji sottolinea come lui abbia una taglia più alta rispetto a quella del compagno e che quindi meriterebbe, a suo parere, più attenzioni dalle donne.

Zoro e Sanji non interagivano insieme dal capitolo 723, e solo l'ultima vignetta del capitolo 943 di ONE PIECE ha permesso ai personaggi di infrangere un record negativo di 220 episodi fumettistici. Tuttavia, per rivederli ancora insieme dovremo aspettare un'altra settimana considerato che nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump ONE PIECE sarà in pausa.