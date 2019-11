Il capitolo 105 di One-Punch Man mette in scena l'enorme potere di Tatsumaki

L'arco narrativo corrente del manga di One-Punch Man sta raccontato la battaglia tra l'associazione dei mostri e gli eroi, i quali stanno affrontando le minacce più disparate all'interno del covo nemico. Il capitolo 105 si è focalizzato sullo scontro tra Tatsumaki e Gyoro Gyoro, dimostrandoci la smisurata potenza della ragazza.

Lo scontro inizia con Gyoro Gyoro che accumula un cumulo di detriti all'interno di una sfera telecinetica per colpire Tatsumaki, la quale si libera immediatamente attraverso un'esplosione, non riscontrando alcuna ferita.

L'eroina comincia a provocare Gyoro Gyoro, per poi scagliargli contro le macerie che poco prima avevano cercato di colpirla, riuscendo a ferire il temibile mostro. Visto l'evidente svantaggio di Gyoro Gyoro, questi si evolve nella sua "vera forma", scaraventando un potentissimo attacco verso l'eroina, che anche questa volta non subisce nessun danno.

Tatsumaki ne ha abbastanza, e ferisce il suo avversario colpendolo attraverso una sfera telecinetica. Il mostro, spaventato dalle spaventose capacità della ragazza, si rivolge ad Orochi, il capo supremo dell'associazione dei mostri, con la speranza che almeno lui riesca a metterla in difficoltà.

In ogni frangente in cui abbiamo visto all'opera Tatsumaki, l'eroina non ha mai tentennato difronte ai suoi nemici, dimostrando una superiorità lampante contro ognuno di loro, proprio come Saitama.



Abbiamo analizzato i volumi 16 e 17 di One-Punch Man in degli articoli dedicati.