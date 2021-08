Il capitolo speciale di Bleach si mostra in un'anteprima: ecco cosa succederà a Ichigo

Dal 2001 al 2016 il mangaka Tite Kubo ha pubblicato su Weekly Shonen Jump il manga Bleach, uno dei più famosi al mondo e che ha scritto la storia del fumetto shonen negli scorsi decenni. Insieme a ONE PIECE e Naruto è infatti conosciuto come uno dei big three di Weekly Shonen Jump, e ora sta per tornare a sorpresa sulla rivista di casa Shueisha.

L'anteprima di Weekly Shonen Jump, uscito ufficialmente nelle scorse ore, conferma il ritorno di Bleach con un capitolo autoconclusivo. Tite Kubo mette quindi momentaneamente da parte la seconda stagione di Burn the Witch per tornare sulla sua opera magna in queste 73 pagine, le quali saranno introdotte da una pagina a colori. E per quanto riguarda la storia? L'anteprima della rivista di casa Shueisha ha anche rivelato la sinossi.

Il oneshot di Bleach ci mostrerà nuovamente Ichigo Kurosaki, il protagonista dai capelli arancioni che è stato invitato a una misteriosa cerimonia che si tiene nella Soul Society. Considerato che nell'anteprima Ichigo è adulto, è possibile che la storia si terrà dopo il finale del manga e non prima. In basso potete osservare l'immagine divulgata su Weekly Shonen Jump con Ichigo ormai adulto e genitore come nel capitolo 704 di Bleach.

Slitta quindi ancora più avanti la seconda parte di Burn the Witch.