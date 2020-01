L'ultimo capitolo del manga di Steins;Gate 0 uscirà a febbraio

L'opera di Takahashi Himeno, Steins;Gate 0 vedrà il suo ultimo capitolo pubblicato sul numero di febbraio della rivista Young Ace, della casa editrice Kadokawa.

Il manga di Steins;Gate 0 è essenzialmente un prequel rispetto agli eventi raccontati nel videogioco omonimo sviluppato da 5pb. Ambientata esattamente dopo la fine del gioco, la storia narrata nel fumetto mescola anche racconti e vicende presenti nei tre romanzi ufficiali dedicati all'opera originale, seppure con qualche cambiamento nei dialoghi.

Il manga ha visto la sua prima pubblicazione il 4 agosto 2017 sulla rivista Young Ace, e di recente è stato pubblicato il quarto tankobon, mentre la sua trasposizione anime, disponibile su Crunchyroll e di cui potete trovare la nostra recensione, consta di 23 episodi in cui vengono narrate le avventure dello stravagante Rintaro Okabe in un universo alternativo.



Ricordiamo che la visual novel, genere incredibilmente popolare sul suolo nipponico, è uscita nel 2015 in Giappone sulle tre piattaforme di Sony, PlayStation 3, PlayStation 4 PlayStation Vita, per poi raggiungere anche il nord America e l'Europa solo nel novembre 2016. Solo nel mese di maggio del 2018 Steins;Gate 0 è arrivato anche su PC, e nel dicembre dello stesso anno anche sulla ibrida della grande N, Nintendo Switch.