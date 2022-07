Il capoanimatore di Castlevania realizza Dragon Ball Legends: l'epico corto fanmade

Adi Shankar ha potuto contare su molte persone di spessore negli ultimi anni, cosa che ha consentito a Castlevania di ottenere il successo ottenuto su Netflix. Nel suo staff c'è stato anche Naseer Pasha, capo animatore per Castlevania che però negli ultimi anni si è concentrato anche su un progetto di Dragon Ball fanmade.

L'animatore ha raccolto il suo staff nel team indipendente Studio Stray Dog:

Animazioni, storyboard e regia: Naseer Pasha

Direttore dei colori: Michael Chung

Direttore audio & sound design: David Vitas

Cel Color: Naseer Pasha, Sandie Grunberg, Chris Morin, Michael Chung, Matthew Bakerdjian, Mark Conmigo, Dale Watson

Traduzione dal giapponese & consultazione kanji: Kanako Pasha

Calligrafia, Character Design, Composing: Naseer Pasha

Layout degli sfondi: Kanako Pasha, Naseer Pasha, Ines Marsal, Dale Watson, Giuseppe Arabia, Michael Chung, Tenzin Chime

Colorazione degli sfondi: Michael Chung, Naseer Pasha

Frame Check: Chris Morin, Mark Conmigo, John Chan, Naseer Pasha, Michael Chung

Quality Checker finale: Kanako Pasha

Final Mix & Engineering: David Vitas

Cover musicali: Cooper Maden ("DBZ Prologue theme," "Tournament Drums"), Charlie Parra Del Riego ("Limit Break X Survivor"), Friedrich Habetler ("Super Saiyan 3 Goku Main Theme," "Vegeta Royal Blue Theme").

Doppiaggio: Elsie Love Lock, Jordan Woollen, Jason Alexander Sukhram

Il risultato è stato il cortometraggio Legend - A Dragon Ball Tale, che porta lo spettatore in un mondo alternativo della serie di Akira Toriyama. Qui Chichi e Goku si stanno affrontando al Torneo Tenkaichi in quel famoso scontro che portò all'ufficializzazione delle nozze tra i due. Tuttavia stavolta le cose non vanno come nella storia originale: Broly arriva sul ring e spazza via Chichi per poi accanirsi su Goku. Una navicella saiyan però arriva sul posto: è Vegeta, che si trasforma anche in Super Saiyan, dopo aver assistito alla trasformazione di Broly.

I due si affrontano mentre Goku è ancora a terra, ma anche l'eroe a un certo punto si trasformerà in una creatura micidiale che combatterà col nemico giunto dal cielo. Questa di Naseer Pasha è sicuramente un'interpretazoine molto fantasiosa di Dragon Ball con poteri unici e trasformazioni mai viste, ma intanto su Youtube il video ha superato i 3,5 milioni di visualizzazioni. Alla fine del video, l'animatore rivela che tutto è stato portato avanti senza budget e per questo ha richiesto ben quattro anni di lavoro per la sua realizzazione.

