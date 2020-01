Il capolavoro di Hayao Miyazaki, 'La Città Incantata', continua a macinare successi

Ci sarà un motivo se La Città Incantata continua ancora oggi ad emozionare spettatori di tutte le età. Il genio di Hayao Miyazaki, insieme alla squadra dello Studio Ghibli, è ancora oggi il regista più ambizioso e celebre del mondo dell'animazione nipponica, merito di alcuni capolavori in grado si scuotere l'intera industria.

Il 2019 ci ha ormai lasciati da più di due settimane, pur portando con sé l'annuncio di un nuovo film dello studio Ghibli, purtroppo ancora celato da un profondo alone di mistero. Ad ogni modo, titoli futuri a parte, come l'adattamento animato di How Do You Live?, la nomea di Miyazaki continua imperterrita a mietere incassi in tutto il mondo, grazie alle numerose pellicole che hanno conquistato il box office di tutto il mondo.

Vi basti pensare, a tal proposito, che a distanza di 19 anni, La Città Incantata continua a riscuotere una popolarità senza eguali. Infatti, la pellicola ha riscosso in Cina, in tutto il 2019, ben 488 milioni di Yuan (più di 63 milioni di euro), superando persino il successo nazionale di Weathering With You, fresco di una recente proiezione al cinema.

La notizia ha lasciato a bocca aperta i fan, in quanto certifica l'attuale fama dello Studio Ghibli nel mondo, ancora in grado di riservare micidiali sorprese nonostante il silenzio degli ultimi mesi. E voi, invece, vi aspettavate un risultato del genere per un film uscito ben 19 anni fa? Diteci la vostra, come sempre, con un commento nell'apposito spazio in fondo alla pagina.