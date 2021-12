Captain Carter sarà presto protagonista di una serie a fumetti

Con un brevissimo teaser pubblicato su Twitter, Marvel anticipa l'annuncio di una serie a fumetti dedicata a Captain Carter, la versione alternativa di Peggy Carter resa famosa dalla popolare serie animata dei Marvel Studios "What If...?". Marvel è stata particolarmente avida di dettagli, riportando solo la data d'uscita, prevista per Marzo 2022.

Il teaser pubblicato su Twitter, della durata di soli 4 secondi, mostra l'inconfondibile scudo di Captain Carter, accompagnato dalla tagline "Reporting for duty", "A rapporto". Non stupisce la scelta di Marvel Comics di dedicare a questo personaggio una serie a fumetti tutta sua: la Peggy alternativa è stata uno dei personaggi di punta di What If...?, tanto che Captain Carter comparirà anche nella seconda stagione.



Prima di debuttare nella serie animata dei Marvel Studios, Captain Carter era stata introdotta originariamente nel videogioco Marvel Puzzle Quest, per poi fare la sua prima apparizione ufficiale nell'Universo Marvel in Exiles #3 (2018), di Saladin Ahmed e Javier Rodriguez. Per chi non la conoscesse, Captain Carter è una versione alternativa di Peggy Carter, interesse amoroso di Steve Rogers ai tempi della seconda guerra mondiale, diventata una supereroina grazie al siero del supersoldato, ricevuto al posto di Capitan America.



La serie a fumetti di Captain Carter, in ogni caso, sarà il primo vero ruolo importante di questo personaggio all'interno del Marvel Universe. L'appuntamento è quindi fissato per Marzo 2022: