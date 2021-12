Captain Carter, rivelati i primi dettagli della serie Marvel Comics

A seguito della pubblicazione di un brevissimo teaser di Captain Carter, Marvel Comics ha rivelato i primi dettagli circa la nuova serie dedicata al personaggio reso famoso dalla serie animata "What If...?". Captain Carter sarà una miniserie in cinque numeri, la cui prima uscita sarà disponibile a partire dal 9 Marzo 2022.

Ad occuparsi della scrittura della serie sarà Jamie McKelvie, autore di Captain Marvel e Young Avengers, mentre Marika Cresta, disegnatrice di Star Wars: Doctor Aphra, si occuperà delle illustrazioni. Secondo la sinossi ufficiale, Captain Carter seguirà le avventure di una Peggy Carter fuori dal tempo, che dovrà affrontare il ritorno di un vecchio nemico in un mondo moderno e dovrà scoprire per cosa combattere in quanto detentrice dello scudo.



"Sono un fan della Captain Carter che abbiamo visto sullo schermo come tutti", ha dichiarato a proposito McKelvie, "Così ho colto al volo l'opportunità di creare una nostra versione. Mi sto divertendo molto ad immaginare come sarebbe per Peggy svegliarsi quasi 80 anni dopo la fine della guerra. Il mondo ricorda il mito di Captain Carter, ma per Peggy quella realtà era solo ieri. Ora si trova in un mondo quasi irriconoscibile, e qual è il suo ruolo? Può essere il supereroe che il mondo vuole che lei sia?".



Captain Carter debutterà a Marzo 2022 nelle fumetterie americane. Rivedremo prossimamente la Peggy Carter alternativa anche sul piccolo schermo: Captain Carter sarà tra i protagonisti di What If 2.