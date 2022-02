Captain Carter, un trailer celebra il debutto della nuova serie a fumetti

Uno dei personaggi più popolari della serie animata Marvel's What If...? sarà presto protagonista di un nuovo fumetto: Marvel Comics ha infatti annunciato Captain Carter, miniserie in arrivo a Marzo basata sulla Peggy Carter alternativa. In vista dell'uscita del primo numero, Marvel ha pubblicato un trailer della miniserie su Youtube.

Il trailer offre un primo sguardo ai temi trattati dal fumetto: Captain Carter racconterà le avventure di una Peggy che, ricevuto il siero del supersoldato al posto di Steve Rogers, si risveglia in un mondo moderno, decenni dopo la fine della guerra.



"C'è tantissima carne al fuoco nelle premesse della storia", ha rivelato lo sceneggiatore della miniserie Jamie McKelvie nel corso di un'intervista con SYFY. "Sono passati quasi 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. C'è parecchia differenza rispetto ai 20 anni che Steve Rogers ha passato nei ghiacci nella timeline dei fumetti originali. È un intervallo di tempo enorme, sono cambiate così tante cose da allora. Anche durante la decade passata dal risveglio del Cap MCU, il mondo ha visto numerosi stravolgimenti. Questo è quello che mi interessa - come ti approcci ad un mondo completamente differente, quando ogni certezza nella tua vita è scomparsa da tempo?".



Ad accompagnare lo sceneggiatore McKelvie nella realizzazione di Captain Carter ci sarà l'artista italiana Marika Cresta. La miniserie sarà composta da cinque numeri, di cui il primo, Captain Carter #1, verrà pubblicato negli Stati Uniti il 9 Marzo 2022. Condividiamo il trailer pubblicato da Marvel in apertura di articolo.



I fan del personaggio possono comunque dormire sogni tranquilli: dopo la miniserie, Captain Carter tornerà nella seconda stagione di What If.