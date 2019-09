Captain Marvel abbraccerà l'oscurità durante The Last Avenger?

I fan di Captain Marvel sono rimasti sorpresi di scoprire che il personaggio di Carol Danvers potrebbe subire molti cambiamenti nel prossimo arco narrativo, denominato The Last Avenger. Come anticipato infatti dallo scrittore della serie Kelly Thompson, scopriremo cosa succederebbe a Captain Marvel se dovesse uccidere gli Avengers.

ComicBook ha avuto la possibilità di fare alcune domande a Kelly Thompson, attuale scrittrice delle storie di Captain Marvel. La Thompson ha anticipato alcuni dettagli su questa oscurità che assalirà Carol: "Carol è un personaggio incredibilmente potente e puoi spingerti fino ai limiti, sei quasi obbligato a farlo per tenere le cose interessanti ed è per questo che stiamo provando a fare The Last Avenger. Penso sarà terrificante la nuova storia di Carol che metterà in luce la sua forza come personaggio, ma anche le sue debolezze. Nel numero 12 c'è una storia che non ho mai scritto prima per la Marvel e diversa da ogni storia mai letta su Carol. È un po' rischiosa ma sono eccitata. Spero che i lettori la adorino".

Captain Marvel ha affrontato alieni, terrestri, chiunque, ma ora si ritroverà davanti uno dei compiti più ardui: uccidere gli Avengers. Perché è cambiata e perché deve compiere questo gesto? La risposta arriverà su Captain Marvel numero 12, scritto da Kelly Thompson e disegnato da Lee Garbett, con copertina di Mark Brooks e variant cover di Jung Geun Yoon.