Captain Marvel: Artgerm ha rivelato le esclusive cover variant della serie

Captain Marvel esplorerà nuovi territori (narrativi) quando la serie Marvel Comics verrà rilanciata a gennaio 2019, e sembra che il numero di debutto arriverà affiancato da alcune splendide variant cover esclusive. Stanley "Artgerm" Lau, infatti, ha recentemente condiviso le copertine alternative primo numero, e sono davvero spettacolari.

Le variant cover esclusive illustrate da Artegerm, che potete trovare comodamente nel tweet e nel post Instagram in calce alla notizia, mostrano Carol Danvers in piedi su uno sfondo cosmico. Nella prima, la supereroina appare a volto scoperto e con i capelli biondi in bella vista; nella seconda, invece, indossa il suo iconico elmetto di Binary. Lau, sempre nel tweet in calce alla notizia, ha anche rilasciato informazioni sui pre-order delle due variant.

Nel nuovo rilancio, Carol Danvers tornerà sulla Terra, nello specifico a New York, dopo un lungo periodo passato nello spazio sulla stazione spaziale degli Alpha Flight. La serie è scritta da Kelly Thompson e illustrata da Carmen Carnero, e la Thompson, per sua stessa ammissione, sta cercando di trovare un equilibrio per rendere il tutto fruibile sia per i nuovi fan che vedranno il prossimo film, sia per quelli di lunga data.

Il 2019, insomma, sarà l'anno di Captain Marvel? Fateci sapere cosa ne pensate delle variant cover nei commenti.