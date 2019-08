Captain Marvel: nel numero anche l'eroina ottiene la sua Batcaverna

È molto difficile fare la supereroina senza un quartier generale o un luogo da sfruttare come propria base. I luoghi che più comunicano questa sensazione di luogo di riposo dove un eroe può temporaneamente rifocillarsi sono la Avengers Tower o la Batcaverna e la Fortezza della Solitudine. E per Carol Danvers, alias Captain Marvel?

Il volume 9 di Captain Marvel sembra avere una risposta al quesito. Nel numero in questione, Carol Danvers torna nella sua casa di famiglia nel Maine insieme a Jessica Drew, alias Spider-Woman. Inizialmente Jessica non era sicura del perché fossero andate lì, e rimane ancora più sorpresa quando Carol scompare all'improvviso su un molo.

Quando Jessica si riprende dalla sorpresa momentanea, vede Carol fluttuare su un mulinello che sta facendo aprire un passaggio nell'acqua per un luogo sotterraneo. Saltando all'interno, Spider-Woman scopre così una cava simile alla Batcaverna che fa da quartier generale sotterraneo per Captain Marvel, con tanto di jet da combattimento, teche per i vecchi costumi di Carol e una serie di computer, su uno dei quali è presente il logo di Captain Marvel.

Spunta fuori che, mentre Carol era a riposo durante gli eventi di The Life of Captain Marvel, Tony Stark ha apportato alcune migliore alla base con tanto di segretezza e tecnologia. In calce potete trovare una foto tratta da Captain Marvel numero 9 in cui si intravede lo scorcio di base. C'è qualche altro eroe della Marvel di cui vorreste vedere il quartier generale?