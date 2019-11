Captain Marvel: il personaggio ritorna nella sua iconica forma in Avengers

Avengers numero 27 ha tenuto interessante la trama grazie a una missione del gruppo di supereroi nello spazio. Questi eventi sono stati accompagnati in primis da nuovi costumi e cambi di rilevante importanza al team stesso. Questo include Carol Danvers, ovvero Captain Marvel, che ha dovuto trovare un modo per salvare la sua squadra.

Captain Marvel durante la missione si porta sulle spalle il salvataggio della squadra di Avengers. La donna è intenta a cercare una nave che possa rimpiazzare quella distrutta, e riesce a trovarne una inaspettatamente. Questa però nasconde un segreto: è la navicella degli StarJammers, e ciò ha permesso alla super eroina di tornare a vestire i panni di Binary.

Infatti, l'astronave proveniva da un buco bianco ed ha assorbito abbastanza elementi cosmici da permettere a Carol di tornare nella sua vecchia forma. Infiammata, come da programma, si lancia a tutta forza verso Capitan America urlando "quindi, la mia testa ora è in fiamme. Giusto per fartelo sapere."

In un'altra linea fumettistica, Captain Marvel ha abbracciato l'oscurità, e parte della sua furia si è scatenata sul dio Thor, che a sua volta sta per ricevere una testata cosmica completamente nuova.