Captain Marvel, il quarto numero anticipa un regolamento di conti fra due personaggi!

In attesa del dell'uscita del lungometraggio di Capitan Marvel, sul web trapelano le prime immagini in anteprima del quarto numero della nuova serie lanciata dalla Marvel Comics dedicata alla supereroina. Vediamo di che si tratta.

Tra le uscite Marvel previste in aprile c'è anche Captain Marvel # 4, serie rilanciata di recente da Kelly Thompson e Carmen Carnero. Come potete vedere le immagini in anteprima della copertina (in calce all'articolo) rivelano un'imminente scontro tra l'eroina e un membro degli X-Men.

Per quanto Captain Marvel possa essere lontano, a quanto pare le risulterà difficile sfuggire al suo passato, specialmente se questo include la mutante Rogue e i lettori sanno bene a cosa può portare questo incontro.

La descrizione del fumetto è la seguente:

"CAPTAIN MARVEL # 4

KELLY THOMPSON (W) • CARMEN CARNERO (A)

Copertina di AMANDA CONNER & Paul Mounts

Asgardian Variant Cover di FRANK CHO

THE KNOCK-DOWN, DRAG-OUT LIGHT YOU CAN NOT MISS

Nuclear Man rivela la sua arma segreta: l'X-Man ROGUE! Sono passati anni da quando Rogue ha rubato i poteri e i ricordi di Carol in un combattimento che ha cambiato Carol per sempre. Sebbene Carol e Rogue siano divenute a modo loro alleati negli anni successivi, una ferita del genere non guarisce mai completamente. E ora, isolato dai suoi alleati e di fronte al suo peggior incubo, fino a che punto Carol si spingerà per impedire alla storia di ripetersi?

32 PGS./Rated T + ... $ 3.99 "

In base a questo è lecito pensare che le due eroine si ritroveranno, almeno all'inizio, in disaccordo fra loro. Dalla descrizione, sembrerebbe che il supervattivo Nuclear Man, che Carol ha seguito in un altro universo nel primo numero, sia riuscito ad attirare Rogue dalla sua parte. Questo farà scattare qualcosa nella mente di Carol, intenzionata a mantenere l'alleanza conquistata con Rogue cercherà in tutti i modi di evitare che la storia si ripeta.

Cosa accadrà? Perchè Rogue ha deciso di schierarsi dalla parte sbagliata? Non ci resta che attendere l'uscita di Captain Marvel # 4.