Captain Marvel sfoggia finalmente il suo nuovo incredibile potere

Nella nuova serie a lei dedicata, Captain Marvel si trova nell'anno 2052, in un mondo apocalittico in cui ha incontrato la nuova generazione di eroi. Al fianco di queste nuove figure Carol Danvers non può certo sfigurare e mostra ai lettori un nuovo formidabile potere.

Nel venticinquesimo volume di Captain Marvel, dopo che Brigid ha messo fuori combattimento Incantatrice Carol si scaglia contro OVE, ma Luke Cage, controllato mentalmente dall'antagonista, si pone dinanzi a lei per fermarla. Quando però Emma Frost riesce a liberare la sua mente, Brigid viene sopraffatta dai demoni del Limbo.

A un solo passo dalla fine, la figlia di Thor riesce finalmente a richiamare il Mjolnir e sfruttare il martello per potenziare Captain Marvel. Con questo power up, Carol sfoggia un nuovo costume intriso di fuoco ed energia che sembra poterle permettere di abbattere OVE e i suoi alleati. "Mi sento meglio. Vuoi energia? Stai per ottenere tutto ciò che hai sempre desiderato e anche di più", urla beffarda Captain Marvel contro l'avversario.



Captain Marvel #25 è scritto da Kelly Thompson e illustrato da Lee Garbett e Belen Ortega. Ammiriamo il nuovo costume di Captain Marvel nella copertina del volume 28. Nel frattempo, una serie Marvel Comics giunge all'epilogo, parliamo di Black Panther di Ta-Nehisi.