Captain Tsubasa: i 5 calciatori più forti, dal più scarso al migliore

La leggenda calcistica raccontata in Captain Tsubasa ha acceso la passione per lo sport più giocato al mondo in milioni di lettori, e ancora oggi molti continuano a seguire lo spokon di Yoichi Takahashi con devozione. Considerando anche i sequel, ecco quali sono i 5 calciatori più forti di Holly e Benji .

Al quinto posto troviamo Genzo Wakabayashi, ovvero Benjamin Price nella traduzione occidentale. Il talento di questo giovane portiere è indiscutibile sin dai primi momenti della serie, dove viene presentato come rivale del protagonista Tsubasa. Il suo contributo in porta è stato fondamentale nella finale del campionato mondiale giovanile di Parigi, vinta dal Giappone contro la Germania.

La quarta posizione va a Fernando Cosa Dutra, chiamato semplicemente Rivaul e ispirato alla leggenda del calcio Rivaldo. Presentato come il giocatore più forte del mondo nella serie Road to 2002, Rivaul riesce a mettere in difficoltà anche Tsubasa non appena entra a far parte del Barcellona.

Al terzo posto troviamo un altro degli assi della nazionale brasiliana, Natureza, centrocampista cresciuto nella giungla del Rio delle Amazzoni che viene notato da Roberto Hongo per la sua incredibile abilità. Natureza si dimostra uno dei migliori durante la World Youth, portando il Brasile in semifinale. Entra poi a far parte del Real Madrid, maturando una grande rivalità con Tsubasa, che fa parte della squadra del Barcellona.

Il secondo posto se lo aggiudica il protagonista, Tsubasa Ozora, uno dei migliori attaccanti del mondo, e che, sia col numero 10 della nazionale giapponese, sia col 28 indossato nel Barcellona, ha dimostrato una crescita costante nelle tecniche e nella abilità, riuscendo a fronteggiare avversari sempre più impegnativi.

La medaglia d’oro va a Michael, centrocampista del Valencia e della nazionale spagnola, conosciuto proprio nel corso dell’attuale serie Rising Sun e che sta dimostrando di avere impressionanti abilità nel dribbling, eccellenti strategie difensive e offensive, e una velocità in grado di ostacolare persino lo stesso Tsubasa.

Siete d’accordo con la nostra classifica dei migliori calciatori di Captain Tsubasa? Avete altri nomi da consigliare? Ditecelo nei commenti.