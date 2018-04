Captain Tsubasa: diamo uno sguardo alle due sigle del nuovo anime di Holly e Benji

Oggi, in terra nipponica, esordisce anche, il nuovo anime remake dell'opera conosciuta in Italia con il titolo di, tratta dal manga di Yoichi Takahashi. Per l'occasione, vi proponiamo le sigle di apertura (opening) e di chiusura (ending) apparse nel primo episodio della serie.

Captain Tsubasa - Holly e Benji è prodotto da David Production, durerà più di 50 episodi e racconterà la storia del manga originale di Yoichi Takahashi sin dalle origini. Trovate le clip sia dell'opening che dell'ending della serie, di seguito invece vi riproponiamo la sinossi dell'anime.

"Captain Tsubasa è la storia appassionante di uno studente delle scuole elementari, i cui pensieri e sogni ruotano completamente attorno al suo amore per il calcio. L'11enne Tsubasa Oozora (Holly) iniziò a giocare a calcio sin da piccolo, e mentre per i suoi amici rimaneva nient'altro che un hobby, per lui si stava trasformando in una specie di ossessione.

Per perseguire il suo sogno di essere il più abile della sua età, Tsubasa si trasferisce con la madre a Nankatsu City, rinomata per l'eccellente squadra di calcio della sua scuola elementare. Ma, se nella sua vecchia città era facile essere il migliore, Nankatsu ha un livello di competizione molto maggiore, e avrà bisogno di tutto il suo talento per fronteggiare questa sfida.

Incontrerà non soltanto rivali, ma anche nuovi amici come una bella ragazza di nome Sanae Nakazaea e il talentuoso portiere Genzo Wakabayashi (Benji), che condivide la stessa passione di Tsubasa e si rivelerà essere un amico prezioso nell'aiutarlo a perseguire il suo sogno. Giocare nella nazionale giapponese nella FIFA World Cup è il più grande sogno di Tsubasa, e avrà bisogno di ben più del suo talento per raggiungerlo"

Siete contenti del ritorno di Holly e Benji?