Captain Tsubasa - Holly e Benji: annunciato un manga spin-off in arrivo ad aprile

L'ultimo numero di Saikyo Jump, magazine edito Shueisha, ha rivelato l'arrivo imminente di, il manga spin-off dell'opera conosciuta in Italia con il titolo di. Il progetto sarà realizzato da Kunikazu Toda, ma il creatore originale della serie (Yoichi Takahashi) compare nei credit del progetto.

Kids Dream è l'ennesimo manga spin-off di Holly e Benji dopo i vari Captain Tsubasa: World Youth, Captain Tsubasa: Road to 2002, Captain Tsubasa Golden-23, Captain Tsubasa: Kaigai Gekiho-hen in Calcio, Captain Tsubasa: Kaigai Gekito-hen En La Liga e infine il più recente Captain Tsubasa: Rising Sun.

Compresa la serie classica, che conta 37 volumi in tutto (editi Weekly Shonen Jump di Shueisha), l'intero franchise vanta la pubblicazione di oltre 100 volumi e 70 milioni di copie destinate alla vendita.

Captain Tsubasa: Kids Dream inizierà la propria serializzazione sul magazine nipponico il prossimo 6 aprile e uscirà in contemporanea con il nuovo anime, previsto proprio per la primavera del 2018. La nuova serie animata durerà un numero piuttosto discreto di episodi e si è già mostrato in un trailer e un poster.

L'anime inedito di Captain Tsubasa debutterà su TV Tokyo, quindi, nel mese di aprile: i diritti per lo streaming oltreoceano sono stati acquistati da Viz Media.