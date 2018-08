Captain Tsubasa - Holly e Benji: continua la sfida fra Tsubasa ed il rivale Jun Misugi

Poiché nelle ultime ore è stato trasmesso in Giappone il 21° episodio del remake di Captain Tsubasa (serie nota in Italia col titolo 'Holly & Benji’), sono emersi in rete i primi screenshot tratti dalla suddetta puntata. Continua l'imperdibile sfida fra Tsubasa e Jun Misugi!

Iniziata già lo scorsa settimana, la seconda semifinale del torneo giovane di calcio ha visto la Nankatsu affrontare la fortissima Musashi, una squadra che durante le eliminatorie aveva già sconfitto il team del giovane Tsubasa. A maggior ragione, il capitano della Nankatsu non può assolutamente lasciarsi sconfiggere di nuovo, altrimenti sarebbe costretto a rinunciare per sempre al sogno di seguire l’amico Roberto in Brasile.



In calce all’articolo vi proponiamo i primi screenshot che ci mostrano in azione Tsubasa, il compagno di squadra Taro Misaki ed il capitano del team rivale, Jun Misugi. Di seguito, invece, trovate la sinossi ufficiale del nuovo episodio di Captain Tsubasa, come sempre ricca di spoiler.

Captain Tsubasa – Episodio #21 – L'asso di vetro

Data: 21 agosto 2018

21 agosto 2018 Trama: “Trappole continue, salti elevatissimi e rovesciate estreme. A causa dell’eccezionale tecnica e delle straordinarie capacità di capitano di Jun Misugi, Tsubasa ha perso la volontà di lottare contro il rivale, che sembra essergli superiore nonostante il grave problema cardiaco. Quando Tsubasa crolla in ginocchio e non si rialza, il resto della Nankatsu rimane in silenzio sotto l’incessante pioggia. È in quel momento che qualcuno, dalla folla, si alza e grida ‘Alzati, Tubasa!’. Chi è che fa il tifo per lui...?”

E voi, state seguendo le finali del torneo delle elementari della nuova serie di Holly & Benji?