Captain Tsubasa - Holly e Benji: la finale del campionato giovanile entra nel vivo!

Trasmesso in Giappone nelle prime ore del mattino, il 25° episodio del remake di Captain Tsubasa - serie degli anni ’80 anche nota in Italia come Holly e Benji - ha mostrato agli spettatori il secondo tempo della finale del campionato giovanile di calcio.

Disputata fra la Nankatsu e la Meiwa, la partita non stabilirà solo la squadra vincitrice del torneo, ma soprattutto determinerà il futuro del protagonista Tsubasa (Oliver “Holly” Hutton”) e del suo rivale Kojiro Hyuga (Mark Lenders): mentre il primo desidera vincere ad ogni costo per poter andare in Brasile con l’amico Roberto, il secondo vuole ottenere una borsa di studio presso il prestigioso istituto Toho, che appunto dispone di una forte squadra di calcio. Chi vincerà questa sfida epocale?

Captain Tsubasa – Episodio #25 – Uno sfolgorante contrattacco

Data: martedì 18 settembre 2018

martedì 18 settembre 2018 Trama: "La partita finale del torneo nazionale di calcio è ancora in corso ma il secondo tempo finirà molto presto. Dopo essersi fatto medicare la ferita, Misaki è tornato in campo e sopporta il proprio dolore pur di passare la palla a Tsubasa e superare la coppia Hyuga e Takeshi. I suoi sforzi vengono ripagati quando Tsubasa ottiene finalmente la palla! Poiché il compagno è infortunato, Tsubasa vuole che lo sforzo di Misaki non sia vano e quindi passa immediatamente al contrattacco, correndo verso la porta della Meiwa. Per lasciarsi alle spalle il pareggio, avanza a grandi passi verso Wakashimazu e la rete da questi protetta."

Quanto ancora si protrarrà, secondo voi, la più importante partita del primissimo campionato giovanile di calcio di Captain Tsubasa? Considerando che a ottobre dovrebbe cominciare il campionato delle medie, la prossima settimana potrebbe segnare la fine delle ostilità fra Tsubasa e Kojiro... almeno per ora.