Captain Tsubasa - Holly e Benji: finalmente arriva Kojiro Hyuga!

Spunta in rete la sinossi e alcune immagini dell'episodio 10 di Captain Tsubasa - Holly e Benji. Finalmente farà la sua apparizione un personaggio noto ai fan, ovvero Kojiro Hyuga (Mark Lenders).

Per i fan di Captain Tsubasa - Holly e Benji, la puntata 10 sarà memorabile. Infatti farà il suo ingresso una delle 'leggende' della serie.

Kojiro Hyuga ha intrapreso dei durissimi allenamenti per diventare un giocatore molto aggressivo e giocare in un ruolo prettamente offensivo. È uno dei giocatori più forti della serie, finora l'unico ad aver sconfitto almeno una volta Tsubasa Ozora (Oliver Hutton) e uno dei pochi ad aver segnato più di un gol a Genzo Wakabayashi (Benjamin Price) nel corso della stessa partita.

In calce alla notizia potete trovare le immagini, mentre qui di seguito vi proponiamo la sinossi della puntata:

Il Nankatsu Shonen Soccer Club inizia a prepararsi per unirsi al Nankatsu SC per il torneo nazionale di calcio giovanile. Tsubasa e gli altri sono stati scelti tra i 30 ragazzi per iniziare ad allenarsi insieme ed avere la possibilità di entrare a far parte degli ultimi 15 che formeranno la squadra. È stato deciso che saranno divisi in due squadre in cui, all'interno di una di esse, ci sarà Wakabayashi e gli altri della scuola elementare di Shutetsu. All'improvviso, un ragazzo misterioso si pone davanti a loro. Il suo nome è Kojiro Hyuga. Con la sua tecnica di gioco perfetta ed aggressiva, toglie la palla ai membri della Shutetsu con facilità. Poi sferra un colpo in porta che Wakabayashi para a malapena...!

Voi state seguendo il nuovo anime di Holly e Benji - Captain Tsubasa? E, sopratutto, seguirete la puntata in cui entra in scena il famoso Kojiro?