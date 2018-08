Captain Tsubasa - Holly e Benji: quando terminerà la semifinale fra Nankatsu e Musashi?

Una delle più importante partite dell’intero torneo delle elementari di Captain Tsubasa (anime noto in Italia come Holly & Benji) si avvicina ormai alla conclusione, cui salvo imprevisti dovremmo poter assistere già durante la giornata di domani. In rete, intanto, sono emersi i primi screenshot e la sinossi ufficiale del nuovo episodio!

Iniziata già due settimane fa, nel corso della puntata 20 del remake di Captain Tsubasa, la sfida fra la Nankatsu di Tsubasa Ōzora (Oliver Hutton) e la fortissima Musashi di Jun Misugi (Julian Ross) è ormai giunta ai tempi supplementari. Arrivati a questo punto, nessuno dei due capitani ha intenzione di accettare la sconfitta, ma solo uno di loro potrà sfidare Kojiro Hyuga (Mark Lenders) e la sua Meiwa nella finalissima del torneo.

In attesa di poter assistere alla conclusione della faida fra i due piccoli campioni, vi proponiamo di seguito la sinossi ufficiale della puntata che domani verrà trasmessa in Giappone.

Captain Tsubasa – Episodio #22 – I tempi supplementari del destino

Data: 28 agosto 2017

28 agosto 2017 Trama: "A due minuti dalla fine della partita, gli attacchi feroci di Misugi strappano un goal alla Nankatsu. Questa cerca di pareggiare nuovamente, ma non ha idea di quello che Tsubasa sta pianificando contro il Musashi. Nel frattempo Misugi continua a dare ordini precisi ai componenti della sua squadra. Nel mezzo di questa crisi, Misaki inizia a correre verso l’obiettivo: sebbene sia stato deciso che dovrà di nuovo cambiare scuola, al momento è ancora un membro del team Nankatsu. Mette tutte le sue forze in un solo colpo e...?!"

Quando si concluderà, secondo voi, la partita fra Nankatsu e Musashi? Ma soprattutto, siete entusiasti quanto noi all'idea di poter rivedere, a breve, la leggendaria finale del torneo delle elementari?