Captain Tsubasa - Holly e Benji: stiamo per assistere a una sfida fra Hyuga e Wakabayashi

Nelle prime ore del mattino è stata finalmente trasmessa in Giappone la puntata #24 del remake di Captain Tsubasa, leggendaria serie nota in Italia come “Holly & Benji”. Qualora non abbiate ancora visto l’episodio, subito dopo il salto ve ne proponiamo la sinossi ufficiale e una manciata di screenshot!

Iniziata la scorsa settimana, la finale del campionato giovanile di calcio ci sta proponendo la sfida fra la Nankatsu di Tsubasa Ozora (Oliver “Holly” Hutton) e Genzo Wakabayashi (Benjamin “Benji” Price) contro la fortissima Meiwa del tenace Kojiro Hyuga (Mark Lenders). Scopriamo di seguito l’andazzo dell’entusiasmante partita!

Captain Tsubasa – Episodio #24 – Tenacia, decisamente tenacia

Data: 11 settembre 2018

11 settembre 2018 Trama: “La Nankatsu inizia a giocare la seconda metà della partita con in testa un solo obiettivo. Dopo il consiglio ricevuto da Takeshi, Hyuga realizza il proprio errore e nel secondo tempo cambia tattica, facendo sì che tutta la squadra attacchi violentemente con l’obiettivo di ‘vincere a qualsiasi costo’. Ad un certo punto, l’impressionante e aggressivo gioco combinato di Hyuga e Takeshi permette loro di assumere il controllo della palla e di arrivare in area di rigore! Hyuga riceve un passaggio miracoloso e si mette in posa per effettuare il suo tiro. Ed è allora che Wakabayashi arriva in volo! Chi uscirà vincitore da questo scontro…?!”

Se ricordate, Wakabayashi si era infortunato proprio dopo aver cercato di parare il potentissimo tiro di Hyuga, che in quell'occasione riuscì a strappargli un gol. Riuscirà il più forte portiere del campionato giovanile a pareggiare i conti col micidiale rivale?