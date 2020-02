Captain Tsubasa ottiene la sua rivista: al lancio Captain Tsubasa Magazine

In quanti non hanno sentito parlare di Holly e Benji, il mitico anime sul calcio in onda sin dagli anni '90? La loro avventura, nata in Giappone sotto il nome di Captain Tsubasa, non accenna a fermarsi nonostante sia in pubblicazione da decenni. L'instancabile Yoichi Takahashi è al lavoro su Captain Tsubasa: Rising Sun e su una novità particolare.

Grand Jump ha visto la ripresa di Captain Tsubasa: Rising Sun lo scorso ottobre, ma la pubblicazione sulla nota rivista seinen di Shueisha non durerà ancora a lungo. È stato infatti annunciato l'arrivo di Captain Tsubasa Magazine, un contenitore di manga preparato da Shueisha dedicato esclusivamente all'opera di Yoichi Takahashi.

Il 2 aprile sarà il giorno di debutto di Captain Tsubasa Magazine che conterrà un nuovo manga, dei capitoli autoconclusivi spin-off, il prosieguo di Captain Tsubasa: Rising Sun e conterrà tante interviste, informazioni su videogiochi e merchandising oltre a contenuti extra in allegato. Il primo numero sarà lungo 148 pagine e sarà a cadenza bimestrale.

Il primo capitolo di Captain Tsubasa: Rising Sun ad essere pubblicato sulla rivista sarà il numero 103. Continuerà quindi ancora a lungo l'epica avventura nel mondo del pallone di Tsubasa Oozora.