Captain Tsubasa: Rising Sun, il manga sequel si avvicina al termine con la partita finale

Il mangaka Yoichi Takahashi è dagli anni '80 che è alle prese con Capitan Tsubasa, arrivato in Italia col titolo Holly e Benji. Dopo aver concluso la sua prima serie, ha deciso di continuare la carriera professionistica di Oozora Tsubasa e ha lanciato diversi sequel che gli hanno valso una sgridata dalla FIFA.

Al momento, Takahashi si sta concentrando su vari sequel e spin-off. Uno di questi è Capitan Tsubasa: Memories Side Story ormai in via di conclusione e che ci ha riportato alla mente le prime avventure del piccolo Tsubasa. Ma non solo lo spin-off sta per terminare: l'uscita recente della rivista Captain Tsubasa Magazine ha rivelato che l'opera principale del brand in corso si sta per avvicinare alla partita finale.

Il sesto numero della rivista Shueisha ha rivelato che Captain Tsubasa: Rising Sun verso la "battaglia finale" anche se non ha rivelato dettagliatamente quanto tempo manca alla conclusione. Inoltre, a causa del Coronavirus, il prossimo numero sarà pubblicato a giugno invece che ad aprile, creando ancora più attesa verso le prossime gesta di Tsubasa.

Il quattordicesimo volume di Captain Tsubasa: Rising Sun è stato pubblicato il 2 ottobre 2020 mentre il quindicesimo volume è previsto per il 2 aprile 2021. Si concluderà in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020?