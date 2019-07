Captain Tsubasa: Rising Sun la pubblicazione del manga riprenderà ad ottobre

Brutte notizie per i fan delle opere di Yoichi Takahashi, il manga Captain Tsubasa: Rising Sun non sarà presente nei prossimi numeri di Grand Jump, le avventure del giovane calciatore riprenderanno con il numero in uscita il 2 ottobre, secondo quanto dichiarato dallo stesso mangaka sulle pagine della rivista.

In realtà non è la prima volta che l'autore sceglie di sospendere la pubblicazione dell'opera, la stessa cosa è successa anche negli ultimi due anni e sempre nel periodo da luglio ad ottobre. Possiamo quindi immaginare che questa sia stata una scelta deliberata, permettendo così all'artista di non interrompere per troppo tempo la serie, per evitare di incorrere negli stessi problemi dei suoi colleghi creatori di Berserk o Hunter x Hunter.

Se cercate ulteriori informazioni sull'opera spin-off, ecco la notizia dell'annuncio di Captain Tsubasa: Rising Sun, manga che segue le vicende di Tsubasa Ozora, e del suo allenamento per arrivare a rappresentare il Giappone alle Olimpiadi. Il primo capitolo è uscito nel 2013, attualmente Shueisha ha appena pubblicato il volume numero 11 della serie.

Il manga di Yoichi Takahashi è ancora inedito in Italia, ma tutti i fan dell'opera potranno consolarsi giocando a Fifa 20 con una squadra cameo di Captain Tsubasa.

