Captain Tsubasa Rising Sun si trasferirà su una rivista interamente dedicata al brand

Il 24esimo numero del Grand Jump Magazine di Shueisha ha comunicato che il manga di Yōichi Takahashi, Captain Tsubasa: Rising Sun sarà spostato su una nuova rivista intitolata semplicemente Captain Tsubasa Magazine, la quale verrà lanciata nella primavera del 2020.

La pubblicazione del manga dovrebbe rimanere bisettimanale, anche se attualmente non ci sono conferme a riguardo.

Il nuovo magazine si concentrerà a 360 gradi sul franchise di Captain Tsubasa, trattando contenuti inerenti al manga, ai videogiochi e alle interviste che ne conseguono. A partire dal 2 Ottobre, l'opera è ritornata da una pausa piuttosto lunga iniziata nel mese di luglio.

Per rinfrescarvi la memoria sull'attuale manga di Captain Tsubasa, Rising Sun ruota attorno allo storico protagonista, che questa volta ambisce alla partecipazione delle olimpiadi come rappresentante del Giappone. Takahashi ha pubblicato per la prima volta l'opera nel dicembre 2013, mentre l'ultimo volume della serie ha raggiunto gli scaffali lo scorso 14 ottobre.

L'originale manga calcistico, invece, racconta la genesi di Tsubasa, un ragazzo di grande talento con un'immensa passione per il calcio. Senza alcun dubbio uno degli spokon più importanti pubblicati in Giappone, che ha segnato intere generazioni di ragazzi attraverso l'importanza dei valori sportivi, incarnati da un cast di personaggi memorabili.

L'opera in questione ha avuto un impatto considerevole anche nel nostro paese, nel quale arriverà presto il remake della serie animata, denominato Holly e Benji - Captain Tsubasa, un titolo maggiormente in linea con quello giapponese.

Sulle pagine di Everyeye abbiamo trattato, all'interno di un articolo dedicato, i migliori anime a tema calcistico. Per darvi una piccola anticipazione, sono presenti Captain Tsubasa e Holly e Benji.