Captain Tsubasa ritorna con una seconda stagione! Il trailer del nuovo Holly e Benji

La lunga saga di Holly e Benji, i due campioni del Giappone, non è ancora conclusa. L'autore Takahashi è ancora alle prese con il manga, producendo spin-off e sequel di vario genere, che continuano a narrare la vita di Oozora Tsubasa. Negli ultimi anni, tuttavia, la serie è tornata anche sulle TV grazie all'anime remake Captain Tsubasa.

Il remake di Captain Tsubasa, arrivato anche sulle reti Mediaset, si è occupato di narrare tutta la storia dei giovani Holly e Benji nel periodo delle elementari e delle medie, ripercorrendo quindi la loro carriera nei due tornei che hanno fatto la storia. Tuttavia, il loro percorso di calciatori è solo all'inizio e per questo il remake proseguirà, calcando nuovi campi da gioco e palcoscenici molto più importanti. I ragazzi torneranno in Captain Tsubasa stagione 2, intitolata ufficialmente Captain Tsubasa: Junior-Hen, che si occuperà del torneo mondiale giovanile al quale partecipano proprio i convocati Oozora Tsubasa, Genzo Wakabayashi e non solo.

Il trailer della stagione 2 di Captain Tsubasa è stato appena pubblicato e, come si vede nel video in basso, i ragazzi ormai sono un po' più cresciuti del periodo delle elementari. Si vedono subito Hyuga, alias Mark Lenders, ma anche l'avversario Karl Heinz Schneider della Germania, a sottolineare che stavolta l'impegno dei protagonisti giapponesi sarà di livello mondiale. Riusciranno i ragazzi a mettersi alla prova anche in questo scenario internazionale?

Captain Tsubasa stagione 2 verrà trasmesso in Giappone a partire da ottobre 2023, mentre al momento non ci sono notizie per un suo arrivo in Italia.