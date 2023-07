Captain Tsubasa: rivelato il cast stellare per la seconda stagione di Holly e Benji

Il nuovo anime remake di Holly e Benji - Due Fuoriclasse, dal titolo Captain Tsubasa, tornerà presto con una nuova stagione. La saga originale è durata per ben 184 episodi e nel 2018 ha debuttato la grande serie anime che ha tenuto i più appassionati incollati agli schermi.

Recentemente è stato pubblicato il trailer della seconda stagione di Captain Tsubasa che ha notevolmente stupito i fan della serie originale di Holly e Benji.

Il sito ufficiale di Captain Tsubasa: Junior Youth Arc, la seconda stagione dell'anime Captain Tsubasa 2018-2019, ha rivelato venerdì scorso altri membri del cast e una nuova immagine dell'anime.

Fra i nomi del nuovo cast spiccano numerosi doppiatori di fama mondiale: Kenta Miyake, che ha collaborato anche per My Hero Academia come All Might, Pokemon con Giovanni e la versione giapponese di Super Mario Bros - The Movie nei panni di Bowser per citarne alcuni, presterà la propria voce ad Hermann Kaltz, il centrocampista della Germania.

Non solo, anche Junya Enoki farà parte del cast. Il doppiatore di Fugo Pannacotta in Le Bizzarre Avventure di JoJo, Jack in Beastars e soprattutto il protagonista Yuji Itadori in Jujutsu Kaisen, in questo remake sarà Franz Schester.

Anche Kazuyuki Okitsu può vantare un grande numero di personaggi di altissimo livello doppiati, in particolar modo ricordiamo Jonathan Joestar in JoJo's Bizarre Adventure e il più recente Hatori Sōma nel reboot di Fruit Basket, adesso interpreterà Gino Hernandez.

A grande novità, l'autore della serie ha svelato che la squadra di Holly e Benji esiste sul serio ed è stato lo spunto di questo fantastico remake.