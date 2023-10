Captain Tsubasa, la seconda stagione arriva su Crunchyroll: ecco i dettagli

Dopo il successo del remake di Holly e Benji del 2018-2019 è stata annunciata la seconda stagione di Captain Tsubasa. La serie ha ufficialmente debuttato il primo ottobre e uscirà su Crunchyroll ogni domenica subito dopo la messa in onda giapponese. L'anime, tuttavia, sarà disponibile su Crunchyroll solo per i paesi europei e nordamericani.

Durante i primi mesi di quest'anno è arrivata la notizia della seconda stagione di Captain Tsubasa, con il titolo Captain Tsubasa Junior-hen o, in inglese, Youth Arc. Questa è la trama della serie offerta dalla piattaforma streaming Crunchyroll:

In preparazione al Torneo Internazionale Giovanile, il Giappone ha selezionato i giocatori delle squadre della Nankatsu Middle School e della Toho Academy Middle School: Tsubasa, Taro, Genzo, Kojiro e Ken. Si uniscono ad alcuni dei migliori giocatori del Giappone a Parigi. Dovranno battere le migliori squadre di tutto il mondo per diventare campioni. La concorrenza è feroce. Che il torneo abbia inizio!

La seconda stagione di Captain Tsubasa vanta di un cast stellare, con nomi e voci che sicuramente riconoscerete. Fra le nuove aggiunte al cast spicca, per citarne uno Kenta Miyake, che i fan non possono non riconoscere come la voce di All Might in My Hero Academia, Giovanni nella primissima serie Pokemon e tanti altri personaggi. Qui presterà la propria voce a Hermann Kaltz, il centrocampista della Germania.